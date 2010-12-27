Ночью в Ломоносовском районе загорелся частный дом

Отдел надзорной деятельности и профилактических работ проводит дознание. Причины возгорания уточняются.

В Ломоносовском районе поздним вечером в СНТ "Шанц" загорелась дача. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

О происшествии стало известно 24 ноября. В дежурную часть поступило сообщение, что в 22:17 возгорании на 4-ой Морской улице. Пожарно-спасательная бригада сразу выехала на место происшествия. Горели 2 квадратных метра. Восемь спасателей боролись с огнем до 23:24.

В результате пламя удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Piter.TV сообщил, что двух женщин достали из воды в Токсово.

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