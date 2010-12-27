Двух женщин достали из воды в Токсово

Они провалились под лед, пострадавших передали бригаде "скорой помощи".

В воскресенье, 24 ноября, спасатели вытащили на берег двух женщин из воды во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Об инциденте в Токсово стало известно около 15 часов. Женщин, которые провалились под лед, госпитализировали.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Сегодня стало известно, что Нева в этом году полностью замерзнет только к началу января. На лед нельзя будет выходить с 15 ноября по 15 января и с 7 марта по 15 апреля.

В Петербурге на воде уже появилась наледь, но идти по ней опасно.

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