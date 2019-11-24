На Неве появился первый лед

Его смогли увидеть "Невские моржи" у Петропавловской крепости.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, Неву впервые за эту осень начал сковывать лед. Этим событием поделились петербургские "моржи" в своей группе "ВКонтакте".

Мужчины гуляли вдоль Петропавловской крепости в поисках лучшего места для купания. Они отметили, что температура опустилась до -8 градусов.

"Моржи" проверили на прочность сам лед. Оказалось, что реку покрыла лишь очень тонкая наледь, поэтому, как отметил автор видео, "бегать по нему еще нельзя", а позже добавил, что они и не собирались.

"Нева начинает обрамляться в ледяную шубу", - прокомментировал "морж"

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Видео: vk.com/nevskiemorji