На Неве появился первый лед

В ночь на воскресенье, 24 ноября, Неву впервые за эту осень начал сковывать лед. Этим событием поделились петербургские "моржи" в своей группе "ВКонтакте".
Мужчины гуляли вдоль Петропавловской крепости в поисках лучшего места для купания. Они отметили, что температура опустилась до -8 градусов.
"Моржи" проверили на прочность сам лед. Оказалось, что реку покрыла лишь очень тонкая наледь, поэтому, как отметил автор видео, "бегать по нему еще нельзя", а позже добавил, что они и не собирались.
"Нева начинает обрамляться в ледяную шубу", - прокомментировал "морж"
Ранее мы сообщали, что Беглов подвел итоги очередной рабочей недели.
Видео: vk.com/nevskiemorji
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