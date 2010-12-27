Александр Беглов поделился итогами рабочей недели на своей странице "ВКонтакте"

Градоначальник в шести пунктах рассказал, как город готовится к зиме, какие новые социальные объекты появятся в Северной столице, о благоустройстве и новых инвестициях в рынок газомоторного топлива.

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов в своем традиционном еженедельном сообщении поделился итогами рабочей недели на своей официальной странице "ВКонтакте".

Беглов отметил, что все районы Петербурга уже получили паспорта готовности к отопительному сезону.

"Городские котельные обеспечены резервными схемами электроснабжения, в том числе при помощи передвижных дизель-генераторов. Это значит, что даже в случае отключения электричества они будут работать", - рассказал губернатор.

В центральном районе города 112 снегоуборочных машин будут работать над подсыпкой противогололедных материалов во дворах и на узких тротуарах в центре. Отмечается, что раньше эту работу выполняли дворники.

Также Беглов рассказал о новых социальных объектах в Шушарах, которые возникнут к 2021 году. Всего за это время планируется построить семь образовательных учреждений и две поликлиники.

В Колпино выкупят здание детского сада на Понтонной улице. Покупка осуществится за счет средств городского бюджета.

"Садик на 120 мест уже полностью готов. Конечно, с бассейном, с отличными спортивными площадками и даже со стадионом. Есть план до 2025 года открыть 189 новых объектов социальной инфраструктуры. Работаем", - добавил Беглов.

У метро "Новокрестовская" продолжат проводить благоустройство Южной и Северной дороги. По мнению градоначальника, петербуржцы полюбили это место для прогулок и отдыха. Также на Петровском острове одна из набережных будет построена за деньги частных инвесторов.

Рынок газомоторного топлива в Петербурге будет развиваться за счет федерального бюджета. Всего, для развития этого рынка было привлечено 120 миллиардов рублей. До конца этого года планируется установить заправки в Петро-Славянке, Пушкинском и Фрунзенском районах.

"Будем расширять использование природного газа в коммунальном хозяйстве и общественном транспорте: он дешевле, чем бензин или дизельное топливо, а главное – экологичнее", - отметил Беглов.

Под конец градоначальник напомнил, что со следующего года в Северной столице начнут вручать премию имени Жореса Алферова за достижения в сфере нанотехнологий.

Ранее мы сообщали, что Вячеслав Макаров сохранил пост в федеральном руководстве "Единой России".

Фото: vk.com/a_beglov