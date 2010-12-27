Вячеслав Макаров сохранил пост в федеральном руководстве "Единой России"

Решение о переизбрании было принято во время съезда партии в Москве.

Представитель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров был переизбран на должность члена президиума генерального совета партии "Единая Россия". Решение об этом было принято на съезде партии в Москве в субботу, 23 ноября.

Во время съезда было принято решение об исключении из генсовета партии двух петербургских политиков. Совет покинул член фракции "Единой России" в региональном парламенте Дмитрий Тугов и депутат Государственной думы Михаил Романов. На их место встали сенатор от Петербурга Андрей Кутепов. Бывший вице-губернатор Ленобласти Сергей Перминов занял должность зама секретаря генерального совета. В его обязанности войдет управление региональными проектами, а также электоральная работа.

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Фото: assembly.spb.ru