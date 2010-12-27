В Петербурге организуют акцию раздельного сбора мусора

Инициатива поступила от депутатов петербургского ЗакСа.

В следующую субботу, 30 ноября, Северной столице пройдет экологическая акция по раздельному сбору мусора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по законодательству городского парламента.

В отдельные контейнеры можно будет сдать бумагу, алюминий и железо, пластик, стекло и опасные отходы, которые включают в себя ртутные градусники, лампочки и батарейки.

Автором инициативы стал депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок. Первый эко-сбор пройдет в муниципальном образовании Княжево у бульвара Новаторов, 32. Акция будет идти с 12:00 до 15:00.

Также депутат заявил, что раздельный сбор мусора станет регулярным. О расписании новых мероприятий любой желающий сможет узнать на его странице в "ВКонтакте", а также в общественной приемной.

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