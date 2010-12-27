Через два года в Шушарах появятся новые образовательные учреждения и поликлиники

Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В субботу, 23 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что через два года в Шушарах появятся семь новых школ и детских садов, а также две поликлиники.

Уже в этом году на кадастровый учет поставлены два земельных участка на Новгородском проспекте, где планируют возвести общеобразовательную школу на 1650 мест и детский сад на 320 мест. Межевание территорий провела компания ООО "СК Дальпитерстрой". Также у этой компании планируют приобрести нежилые помещения в Вилеровском переулке, 8, для новой детской поликлиники.

В следующем году город планирует приобрести территорию на Московском шоссе, которую отдадут под детский сад, а также выкупить три нежилых помещения для размещения в них объектов дошкольного образования.

К 2021 году на Школьной улице завершится строительство детского сада. После окончания работ город выкупит это помещение в свою собственность. Также, к этому году, возникнет новая поликлиника на территории предприятия "Шушары".

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