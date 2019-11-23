Силуанов оценил предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Схожую точку зрения выразил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал идею главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Свою точку зрения глава ведомства рассказал журналистам при съезде "Единой России".

По словам чиновника, при реализации задумки необходимо взвесить все плюсы и минусы. В частности, он указал на влияние поправки на региональные бюджеты. Схожую точку зрения выразил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В начале сентября на Андрей Костин предложил поддержать людей с низкими доходами и установить необлагаемый минимум дохода. По его мнению, это может помочь малоимущим россиянам получить дополнительные деньги и будет способствовать росту внутреннего спроса.