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Вышел трейлер драмы "Почтарь" с Александром Петровым

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Премьера в России состоится 24 апреля.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер драмы "Почтарь". Режиссером картины выступил Андрей Разенков.

События фильма разворачиваются в 1942 году. Из военного ведомства пропадает особо важное письмо, которое не дошло от почты до военкомата. Следователь выясняет, что последним его видел молодой почтальон, которого местные называют Почтарь.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин и другие. Премьера в России состоится 24 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Чебурашка-2".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат

Теги: нмг кинопрокат, почтарь, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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