Вышел трейлер фильма "Чебурашка-2"

Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила первый трейлер фильма "Чебурашка-2". Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко.

Сюжет продолжит историю Чебурашки, экранизированной в 2023 году. По сюжету герой вместе с Гришей и Соней попадают в опасное приключение, а взрослые пытаются их найти.

В главных ролях сыграли Ольга Кузьмина, Сергей Гармаш, Елена Яковлева и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер второго сезона "Андора".

Видео: YouTube / Central Partnership