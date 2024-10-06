Лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России" определили в Петербурге

Финалисты провели в Северной столице неделю, где прошли испытания "Урок" и "Педагогическое интервью".

В Санкт-Петербурге завершился первый тур заключительного этапа всероссийского конкурса "Учитель года России". Из 89 финалистов были выбраны 20 лауреатов, которые продолжат борьбу за победу в Подмосковье.

Неделя в Северной столице для участников и членов жюри пролетела как один миг. Конкурсанты прошли два испытания: "Педагогическое интервью" и "Урок". Среди лауреатов — педагоги из Курской области, Орла, Томска, Волгограда, большинство из которых преподают гуманитарные дисциплины.

В этом году конкурс проходит в 36-й раз. Это очень многое говорит о его значимости и ценности для системы образования Российской Федерации. Конкурс "Учитель года России" — это очень уважаемый, известный в педагогическом, ученическом и родительском сообществах проект. Мы знаем, с каким волнением за участием своих представителей в этом профессиональном состязании наблюдают все регионы страны. На протяжении прошедшей недели вы не только принимали участие в конкурсных испытаниях, но и имели замечательную возможность познакомиться с Санкт-Петербургом, погрузившись в его разнообразное культурное и образовательное наследие Ольга Колударова, заместитель Министра просвещения РФ

Напомним, что в 2024 году победителем конкурса стал Леонид Дедюха, учитель физики из Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга. Торжественная церемония награждения победителей текущего сезона пройдет в Кремле 3 октября.

Фото: edu.gov.ru