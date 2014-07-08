В Петербурге стартовали объезды финалистов конкурса "Доверие потребителя-2025"

В комиссию вошли представители оргкомитета конкурса, профильных комитетов региональных властей, надзорных органов, профессиональных объединений, а также специалисты маркетинговых агентств, СМИ и блогеры.

В Петербурге и Ленинградской области начался финальный этап конкурса "Доверие потребителя-2025", который проводится уже в 18-й раз. В понедельник, 22 сентября, около полусотни экспертов приступили к осмотру объектов, вышедших в финал. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В комиссию вошли представители оргкомитета конкурса, профильных комитетов региональных властей, надзорных органов, профессиональных объединений, а также специалисты маркетинговых агентств, СМИ и блогеры. Им предстоит посетить строящиеся и уже сданные объекты в трех категориях: 22 жилых комплекса, 14 апарт-отелей и 16 проектов загородного строительства.

Задача экспертов — проверить, насколько заявленные данные соответствуют реальной ситуации на площадках, а также получить разъяснения от застройщиков. По итогам проверок будут определены победители в ключевых номинациях: транспортная доступность, качество архитектурных и строительных решений, соблюдение сроков сдачи, наличие школ и детских садов, благоустройство территории и озеленение, количество парковочных мест и безопасность для жителей. Кроме того, отдельное внимание уделят использованию новых технологий и уровню работы управляющих компаний.

Конкурс "Доверие потребителя" проводится с 2008 года и остается единственным в Петербурге и Ленобласти, где на выбор победителей влияют не только эксперты, но и сами горожане. За годы существования премия зарекомендовала себя как авторитетная площадка, где учитывается мнение покупателей недвижимости и вырабатываются новые стандарты качества на рынке.

Фото: портал "Строительный Петербург"