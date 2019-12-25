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За успеваемость петербургских школьников на удаленке теперь будут ответственны родители
Сегодня, 9:03
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himif

За успеваемость петербургских школьников на удаленке теперь будут ответственны родители

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Оставшиеся дома дети автоматически переходят не на дистанционку, а на домашнее обучение.

Ответственность за успеваемость школьников, перешедших на удаленное обучение, теперь ложится на родителей. Об этом рассказала "КП. Санкт-Петербург" со ссылкой на жительницу Фрунзенского района, чей ребенок ходит в одну из местных школ.

По словам женщины, оставшиеся дома дети считаются перешедшими не на дистанционное обучение, а на домашнее. В заявлении директору родители пишут, что берут на себя и ответственность за получение учебных материалов, и за освоение программы. С учителем мамы и папы связываются по мере необходимости.

Отмечается, что онлайн-уроки, как весной, для "домашников" проводить не будут, только старшеклассники могут рассчитывать на помощь наставников в объяснении непонятной части программы. В целом, с 9 ноября школы Петербурга продолжают работать в привычном режиме.

Тем временем, три четверти родителей Петербурга высказались за возвращение детей в школы.

Фото: pixabay

Теги: домашнее обучение, родители, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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