В Красноярске многодетная мать продала новорожденного за 25 тысяч рублей

В Красноярске 30-летняя многодетная мать продала ребенка супружеской паре.
РИА Новости сообщает, что в отношении женщины, продавшей своего новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело. Как удалось установить, будучи беременной женщина через знакомых нашла супружескую пару, которая хотела взять на воспитание ребенка.
В апреле 2020 года женщина поступила в роддом по паспорту "покупательницы". После выписки в машине такси передала женщине младенца. На счет роженицы в июле поступила сумма в размере 25 тысяч рублей. Ребенок сейчас изъят из семьи и находится в специализированном учреждении.
Как сообщает "КП - Красноярск" женщина одна воспитывает троих детей дошкольного возраста. На вырученные деньги она купила детям одежду и сладости.
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