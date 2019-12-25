В Красноярском крае четверо парней задушили несовершеннолетнюю девушку

Тело совей жертвы убийцы выбросили в заводь реки и прикрыли мусором.

В Красноярском крае задержаны 4 человека по подозрению в убийстве 16-летней девушки.

Следственные органы СКР сообщают, что 4 ноября на берегу реки Енисей в районе Коркинского моста обнаружено тело 16-летней девушки с явными признаками насильственной смерти. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Правоохранительными органами в кратчайшие сроки были установлены подозреваемые в убийстве несовершеннолетней. Ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Как удалось установить следствию, 23 октября в вечернее время молодые люди привезли несовершеннолетнюю на берег Енисея на автомобиле. Из-за личных неприязненных отношений они, действуя сообща, задушили девушку.

Тело своей жертвы парни сбросили в заводь и прикрыли строительным мусором и ветками. Сейчас следствию предстоит установить роль каждого подозреваемого в чудовищном убийстве. Также у следствия имеются вопросы к родителям убитой, которые не сообщили в полицию о пропаже дочери.

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