Жительница Красноярска вызвала полицию, чтобы ее мужа с коронавирусной пневмонией положили в больницу

И написала в отчаянии письмо Путину.

В Красноярске женщине пришлось вызывать полицию и писать письмо Путину, чтоб ее мужа с 50% поражением легких госпитализировали в больницу.

Издание "НГС" Красноярска рассказало о женщине, которая пыталась устроить своего тяжело болеющего мужа 1984 года рождения в стационар. У мужчины 10 дней держалась температура. Был сдан тест на коронавирус 27 октября, результата которого 30 октября еще не было. К 30 числу у мужчины было 50% поражение легких. С высокой температурой на скорой его привезли в одну из больниц города, где муж с 11 до 19 часов просидел в коридоре на стуле. Спустя 8 часов ожидания в очереди мужчину все же осмотрели и отказали в госпитализации, объяснив тем, что мест нет и больной в средней фазе заболевания.

Женщина в отчаянии вызвала полицию, сказав, что мужу отказывают в госпитализации незаконно. Прибывшие правоохранители попытались выяснить ситуацию у медиков, но те их прогнали, ответив, что мест нет. Женщина написала письмо Путину В.В. Но помощь мужу нужна была немедленно.

Женщина на скорой доставила мужа в другую больницу Красноярска, убедив, что ему нужна стационарная помощь. В этой больнице сразу сделали КТ, которое показало уже 60% поражения легких. Больного сразу поместили в палату на кислородную поддержку.

В первой больнице изданию прокомментировали данную ситуацию. Медики объяснили, что на момент обращения вышеуказанного гражданина показаний к госпитализации не было.

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Фото:НГС, Piter.TV