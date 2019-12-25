Коронавирус оказался опасней для мужчин

Мужчины заболевают чаще, тяжелее переносят коронавирус и выше летальность от осложнений вируса.

После сравнивания статистических данных выяснилось, что коронавирус опаснее для мужчин.

"Лента.ру" сообщает, что издание The Wall Street Journal проанализировало статистические данные и пришло к выводу, что коронавирус сильнее "бьет" по сильной части человечества. Так, например, в США на долю мужчин приходится 54% летальных исходов. Уточняется, что в возрастной группе от 30 до 60 лет эта цифра увеличивается до 66%.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подтверждают "гендерность" коронавируса. Приводятся такие цифры: среди мужчин в возрастной группе от 40 до 69 лет летальность у мужчин составляет 73%. В этой же возрастной группе число госпитализированных мужчин 62%. А у 3/4 заболевание протекает в тяжелой форме.

Исходя из базы данных Университетского колледжа Лондона на основании данных по 185 странам, заболеваемость у мужчин и женщин держится в соотношении 11 к 10. А смертность 14 к 10 соответственно.

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