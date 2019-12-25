Рассчитана истинная смертность от коронавируса

Ученые изучили около 175 научных работ и итоги 10 тестов на антитела.

Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент смертности от новой коронавирусной инфекции, устранив неточности предыдущих исследований. Результаты работы опубликованы на сайте вуза.

Специалисты изучили около 175 научных работ и итоги 10 тестов на антитела. При анализе они принимали во внимание уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших могла оказаться завышенной.

В результате выяснилось, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент смертности составляет 1,15%. В государствах с низкими доходами – 0,23%.

Высокий уровень смертности в развитых странах объясняется тем, что в них проживает больше пожилых людей. По словам ученых, риск смертельного исхода увеличивается с возрастом. Если у пациентов до 40 лет коэффициент достигает 0,1%, то у людей старше 80 лет – 5% и более.

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