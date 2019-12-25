Два напитка снизят риск смерти от коронавируса

Это привычные всем напитки.

Дополнительную защиту от коронавируса могут обеспечить два самых популярных напитка — зелёный чай и кофе, выяснили учёные. Открытие особенно важно для диабетиков, которые находятся в группе риска по тяжелому течению коронавируса. Об этом сообщил "Медикфорум" со ссылкой на журнал BMJ Open Diabetes Research and Care.

Во время исследований выяснилось, что ежедневное употребление кофе и зеленого чая на 63% снижает уровень смертности среди людей с диабетом II типа. Четыре чашки зеленого чая на 40% уменьшали риск смерти от любых причин.

Смертность среди диабетиков II, употребляющих от двух чашек кофе в день, снизилась на 41%.

При этом напитки стоит употреблять без молока, без сахара и других составляющих с высоким содержанием жира.

Физическая активность поможет снизить риск смерти от диабета.

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