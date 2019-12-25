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Физическая активность поможет снизить риск смерти от диабета
Сегодня, 10:49
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lesjasap

Физическая активность поможет снизить риск смерти от диабета

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В Тайване рассказали, что спорт снижает риск смертности от диабета второго типа на 25-33%.

Физическая активность поможет снизить риск смерти от диабета. Тайваньские ученые из MedicalXpress рассказали о том, что высокая активность в плане физической нагрузки уменьшает риск гибели от диабета второго типа. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению заболевания

По информации от ведущего автора работы  Юнь-Цзюй Лая, При высокой физической активности вероятность смерти снижается на 25-33%. У людей, занимающихся спортом, улучшается чувствительность к инсулину, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Инсулин также подавляет воспалительные цитокины.

В исследовании принимали участие 4859 человек с диабетом второго типа. Средний возраст пациентов составил 59,5 лет. У тех, кто получал среднее число физических упражнений, риск смертности падал на 25%, у более активных - на 33%.

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Теги: диабет, смертность, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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