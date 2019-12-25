Ученые рассказали от чего развивается сахарный диабет

В исследовании UK Biobank приняли участие 445 765 человек.

Ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии рассказали от чего развивается сахарный диабет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Специалисты решили исследовать генетическую предрасположенность и воздействие окружающей среды на развитие болезней. Тестирование в основном проводили на людях в возрасте 57 лет. Риск развития диабета 2-го типа был оценен на основе 69 млн генов и индекса массы тела (ИМТ).

Ученые полагают, что большинство случаев сахарного диабета можно избежать. Для этого достаточно удерживать ИМТ ниже порогового значения, вызывающего аномальный уровень сахара в крови. Кроме того, нужно регулярно оценивать соотношение массы тела и роста и уровня сахара в крови.

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