Минск вводит персональные санкции против стран Балтии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.
По словам Макей, Белоруссия ввела асимметричные санкции против соответствующих персоналий из Латвии, Литвы и Эстонии. Он подчеркнул, что это станет уроком для стран Балтии. Белорусский МИД добавил, что если еще кто-то захочет ввести санкции против Белоруссии, то они получат "адекватный ответ".
Для нас это абсолютно неприемлемо. Мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства.
- Владимир Макей, МИД Белоруссии
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами. В республике прокатилась волна акций протеста.
Ранее мы сообщили, что Колесникова озвучила главную цель оппозиции Белоруссии.
Видео: VK / МИД России
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Правильно!
пусть занимается своими странами, Науседа - уходи!