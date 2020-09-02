Ряд ограничительных мер против представителей стран Балтии уже утвержден.

Минск вводит персональные санкции против стран Балтии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.

По словам Макей, Белоруссия ввела асимметричные санкции против соответствующих персоналий из Латвии, Литвы и Эстонии. Он подчеркнул, что это станет уроком для стран Балтии. Белорусский МИД добавил, что если еще кто-то захочет ввести санкции против Белоруссии, то они получат "адекватный ответ".

Для нас это абсолютно неприемлемо. Мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства. - Владимир Макей, МИД Белоруссии

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами. В республике прокатилась волна акций протеста.

Ранее мы сообщили, что Колесникова озвучила главную цель оппозиции Белоруссии.

Видео: VK / МИД России