Оппозиция хочет выполнить требования, которые общество предъявляет властям.

Одна из руководителей Координационного совета оппозиции и новой политической партии "Вместе" Мария Колесникова озвучила главную цель оппозиции Белоруссии. Об этом она заявила в интервью "Ленте.ру".

Протестующие требуют освободить политзаключенных, разобраться в преступлениях по фактам избиений и пыток задержанных на первых митингах, а также провести новые честные президентские выборы.

То движение, которое есть в Беларуси, оно ни в коем случае не оппозиционное. Это движение большинства. - Мария Колесникова, лидер оппозиции

Руководитель партии "Вместе" отметила, что движение противников власти не координируется из единого центра влияния. По мнению Колесниковой, протесты децентрализованы и не подконтрольны. За счет этих двух факторов они не могут трансформироваться и ослабнуть.

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