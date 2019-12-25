С 1 сентября на всех станциях метро работает система видеонаблюдения. В скором времени из дополнят системой FacePay.

В Москве тестируют оплату проезда по скану лица. Об этом сказано в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Часть испытаний системы планируется завершить к 1 октября. Она позволит пассажирам оплачивать проезд по скану лица. На данный момент FacePay проверяется вместе с банковскими партнерами. Дептранс не уточнил, когда именно система будет введена в эксплуатацию. Кроме того, видеонаблюдение позволит отслеживать загруженность поездов. Данные будут отображаться в городских мобильных приложениях.

Ранее мы сообщили, что Минздрав разработал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе.