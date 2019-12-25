Представители министерства разъяснили для родителей важность мер профилактики и соблюдение правил личной гигиены.

Минздрав разработал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По мнению Минздрава, в России по-прежнему сохраняется риск заражения коронавирусом. Родители должны внимательнее относится к подготовке ребенка в школу. В рекомендации сказано, что нужно доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также соблюдение мер профилактики. Родителям рекомендуют на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам – использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

В Минздраве отметили важность соблюдения ребенком мер личной гигиены. Родителям рекомендовали проверять мытье рук и использование антисептиков. Также им необходимо знать симптомы COVID-19 и находится в постоянном контакте с лечащим врачом.

Ранее мы сообщили, что в Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса.