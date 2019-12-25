В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса. С заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, первые крупные поставки российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" начнутся в сентябре. Мурашко добавил, что первоначально вакцину получат педагоги и медики. Вакцинация, добавил министр, будет абсолютно добровольная.
Сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
Ранее Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей от COVID-19.
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