Первоначально вакцину получат педагоги и медики.

В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса. С заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, первые крупные поставки российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" начнутся в сентябре. Мурашко добавил, что первоначально вакцину получат педагоги и медики. Вакцинация, добавил министр, будет абсолютно добровольная.

Сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей от COVID-19.