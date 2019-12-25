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В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса
Сегодня, 11:36
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matveyvn

В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса

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Первоначально вакцину получат педагоги и медики.

В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса. С заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, первые крупные поставки российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" начнутся в сентябре. Мурашко добавил, что первоначально вакцину получат педагоги и медики. Вакцинация, добавил министр, будет абсолютно добровольная.

Сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей от COVID-19.

Теги: вакцина от коронавируса, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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