В этом году вакцинация детей от коронавируса не планируется.

Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что на данный момент ученые продолжают заниматься изучением вакцины. Чтобы прививать детей, необходимо провести дополнительные тесты и исследования.

Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать. - Михаил Мурашко, Минздрав РФ

Напомним, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимался НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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Видео: kremlin.ru