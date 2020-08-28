Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что на данный момент ученые продолжают заниматься изучением вакцины. Чтобы прививать детей, необходимо провести дополнительные тесты и исследования.
Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать.
- Михаил Мурашко, Минздрав РФ
Напомним, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимался НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее мы сообщили, что Собянин назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все