Собянин назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Он считает, что до окончания пандемии осталось не больше полугода.

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил сроки окончания пандемии коронавируса в России. Об этом он заявил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Градоначальник отметил, что возможно пандемия коронавируса закончится раньше. На данный момент ученые работают над созданием вакцины. Собянин добавил, что есть эффективные медикаменты и технологии. Он подчеркнул, что "все это одновременно развивается и движется.

Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги. - Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы сообщили, что в Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России.

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