Собянин назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил сроки окончания пандемии коронавируса в России. Об этом он заявил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.
Градоначальник отметил, что возможно пандемия коронавируса закончится раньше. На данный момент ученые работают над созданием вакцины. Собянин добавил, что есть эффективные медикаменты и технологии. Он подчеркнул, что "все это одновременно развивается и движется.
Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги.
- Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее мы сообщили, что в Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России.
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