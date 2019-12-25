Политик считает, что в работе Пенсионного фонда есть нарушения. Так считают аудиторы Счетной палаты.

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом написал в своем Twitter лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Миронов считает, что "необходимо отказаться от посредничества ПФР". Он полагает, что содержание организации обходится россиянам весьма дорого. Политик предложил платить пенсию напрямую из бюджета.

Счетная палата провела проверку фонда и выявила многочисленные нарушения в работе. Отчет опубликован 25 августа. В течение долгого времени россиянам начисляли пониженные выплаты, в то время как другие граждане получали пенсии даже после смерти близких.

Ранее мы сообщили, что Япония обеспечит всех своих жителей вакциной до середины 2021 года.

Видео: YouTube / Георгий Малышев