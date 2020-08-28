Япония обеспечит всех своих жителей вакциной до середины 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Власти продолжают работу, направленную на восстановление экономики. Также они продолжают усердную работу по предотвращению распространения инфекции коронавируса. Ожидается, что о новом пакете мер, глава японского правительства объявит в ходе пресс-конференции, которая состоится позднее в пятницу.
Японские власти уже подписали контракт с фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer. В скором времени Япония получит 120 млн доз экспериментальных вакцин. Кроме того, японские власти ведут переговоры с пятью иностранными компаниями.
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Видео: Youtube/CBC News
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