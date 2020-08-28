Меланья Трамп отметила, что не хочет тратить драгоценное время, чтобы нападать на противоположную сторону.

Жена Трампа высказалась о кандидатуре мужа на выборах президента США. Об этом она заявила на общенациональном съезде Республиканской партии.

Супруга президента считает, что разговоры о противниках Дональда Трампа служат лишь тому, чтобы разделить страну еще больше. По мнению Меланьи Трамп, сейчас американцы должны объединиться. Она призвала остановить насилие на протестах против расовой дискриминации и жестокости полицейских.

Я призываю людей остановить насилие и грабежи, которые совершаются под предлогом восстановления справедливости. - Меланья Трамп, супруга действующего президента США

Также жена Трампа затронула тему пандемии коронавируса. Она призвала делать все возможное для того, чтобы найти эффективные методы лечения заболевания и создать вакцину.

Ранее мы сообщили, что американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина.

Видео: YT / NBC News