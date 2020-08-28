Жена Трампа высказалась о кандидатуре мужа на выборах президента США. Об этом она заявила на общенациональном съезде Республиканской партии.
Супруга президента считает, что разговоры о противниках Дональда Трампа служат лишь тому, чтобы разделить страну еще больше. По мнению Меланьи Трамп, сейчас американцы должны объединиться. Она призвала остановить насилие на протестах против расовой дискриминации и жестокости полицейских.
Я призываю людей остановить насилие и грабежи, которые совершаются под предлогом восстановления справедливости.
- Меланья Трамп, супруга действующего президента США
Также жена Трампа затронула тему пандемии коронавируса. Она призвала делать все возможное для того, чтобы найти эффективные методы лечения заболевания и создать вакцину.
Ранее мы сообщили, что американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина.
Видео: YT / NBC News
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