Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина

По данным властей Канады, он дважды нарушил правила карантина.

Житель США заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Речь идет о жителе штата Кентукки Джоне Пеннингтоне. В июне он путешествовал с Аляски на континентальную часть Соединенных Штатов. В поездке он дважды нарушил карантинный режим. Американец останавливался в одном из отелей и в национальном парке Банф, который был закрыт для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Сначала американцу выписали штраф в размере 900 долларов, но затем полицейские обнаружили его в парке. Нарушитель ответит перед канадским судов в ноябре.

Напомним, 21 марта вся южная граница Канады была закрыта из-за роста числа заболевших в США. Путешественников обязали использовать самые короткие маршруты. Им запретили посещать парки и останавливаться в отелях.

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Видео: YouTube / CBC News: The National, The Flying Dutchman