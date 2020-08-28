СМИ: КНДР ужесточает контроль на границе с Китаем

Военные имеют право стрелять на поражение в любого человека, который приблизится к границе на расстояние одного километра.

Власти КНДР ужесточили контроль на границе с Китаем. Об этом сообщает радио RFA со ссылкой на источник в провинции Хамгён-Пукто.

В КНДР рассчитывают, что это позволит предотвратить проникновения на территорию страны коронавируса. Полицейские Хверён опубликовали предупреждение от имени Министерства общественной безопасности. В нем сказано, что коронавирус распространился везде, кроме КНДР, а враги пытаются занести его в республику. Радиостанция сообщает, что особые меры действуют вдоль границы с Китаем протяженностью более 1,4 тыс. км.

Солдаты КНДР уже получили патроны. Напомним, что ряд зарубежных СМИ сообщал, что на помощь пограничникам направлены бойцы подразделения спецназа Корейской народной армии.

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Видео: YouTube / dprknow