TikTok разрабатывает план действий в случае блокировки в США

Китайская компания ByteDance хочет перестраховаться и выплатить компенсации американским сотрудникам TikTok.

Сотрудники TikTok разрабатывают план действий в случае блокировки в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

ByteDance больше не нанимает работников на большинство вакансий на территории США. На данный момент TikTok готовится к экстренным обстоятельствам, таким как решение Китая или США блокировать продажу американского сегмента соцсети, а также приостановку ее функционирование на территории Америки. ByteDance настроена отстаивать свои интересы. Компания хочет продолжить работу в американском сегменте соцсети.

Компании Oracle и Microsoft с Walmart захотели приобрести TikTok. Основным претендентом на покупку является Microsoft.

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Видео: YouTube / Reuters