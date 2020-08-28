TikTok разрабатывает план действий в случае блокировки в США

Сотрудники TikTok разрабатывают план действий в случае блокировки в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
ByteDance больше не нанимает работников на большинство вакансий на территории США. На данный момент TikTok готовится к экстренным обстоятельствам, таким как решение Китая или США блокировать продажу американского сегмента соцсети, а также приостановку ее функционирование на территории Америки. ByteDance настроена отстаивать свои интересы. Компания хочет продолжить работу в американском сегменте соцсети.
Компании Oracle и Microsoft с Walmart захотели приобрести TikTok. Основным претендентом на покупку является Microsoft.
Ранее мы сообщили, что в Германии вводят штрафы за отсутствие масок в общественных местах.
Видео: YouTube / Reuters
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