Минимальный штраф составит 50 евро.

В Германии вводят штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с премьерами регионов страны.

Меркель отметила, что "тот, кто нарушит свои обязанности, будет подвергнут серьезным взысканиям". Она подчеркнула, что правительство и власти федеральных земель Германии очень серьезно относятся к росту числа зараженных коронавирусом в летние месяцы. Канцлер ФРГ уточнила, что штрафы будут действовать на всей территории Германии кроме федеральной земли Саксония-Анхальт. Окончательное решение по таким вопросам будет за земельными властями.

Канцлер ФРГ попросила проявить бдительность при организации частных вечеринок и праздников. Агентство DPA сообщило, что премьер и канцлер не договорились о единых правилах относительно максимально разрешенного числа участников торжеств, проводимых в кругу семьи и близких.

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Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)