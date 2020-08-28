Байден готов поучаствовать в дебатах с Трампом

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси высказалась против таких дебатов.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов поучаствовать в дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

Байден отметил, что будет "факт-чекером на сцене во время дебатов" с Трампом. В свою очередь, Пелоси отметила, что Трамп будет вести себя недостойно президента. Издание The Hill отметило, что ее заявление прозвучало не на фоне сообщений о дискуссиях. Дело в том, что по опросам Байден лидирует.

Трамп несколько раз приглашал Байдена на дебаты. Он считает, что тот не выстоит в таком поединке с ним. Последний раз Байден участвовал в дебатах с оппонентом в партии Берни Сандерсом. Это было еще до пандемии коронавируса. Кроме того, Байден пытается не общаться с журналистами. На это несколько раз указывал Трамп.

Видео: YouTube / Associated Press