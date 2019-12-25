В Башкирии подросток забил насмерть сверстника

В Салавате между 15-летним и 16-летним подростками произошел конфликт с дракой.

В Салавате 3 ноября в ходе уличной драки погиб 16-летний подросток.

Следственный Комитет России сообщает, что в отношении 15-летнего жителя города Салават возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как удалось уставить следствию, 3 ноября в Парке Победы г. Салават между подростками 15 и 16 лет произошла драка. В ходе драки 15-летний парень нанес оппоненту несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Подросток потерял сознание и упал. Потерпевшего доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

В ходе расследования уголовного дела погибшему будет проведена экспертиза, для установления точных причин смерти. Допрашиваются члены семей обоих подростков, и люди из их окружения.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. СУ СК России

Расследование уголовного дела продолжается.

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