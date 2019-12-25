Глухонемой подросток погиб при ударе ВСУ на склад Ozon в Белгороде

Во время атаки погибли мужчина и школьник, еще 12 человек получили ранения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по складу маркетплейса Ozon в Белогороде 30 августа. В результате атаки скончался 16-летний глухонемой подросток, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как рассказали родственники, погибший мальчик воспитывался в многодетной семьи и учился в девятом классе спецшколы. Также он занимался баскетболом. Во время каникул юноша подрабатывал на складе. В день обстрела он вышел на смену со своими двумя одноклассниками. Его друзья выжили, но попали в больницу с травмами.

Помимо школьника, в семье остались восемь детей. Их мать тяжело переживает смерть сына. Прощание с погибшим пройдет на 1 сентября. Для помощи с похоронами в регионе объявили денежный сбор.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области два брата погибли от ракетного удара на похоронах матери.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)