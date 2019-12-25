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В заброшенном доме в Красном Селе обнаружили тело подростка
Сегодня, 8:12
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В заброшенном доме в Красном Селе обнаружили тело подростка

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Студент на учете в полиции и у психиатра не состоял, его семья полная.

В заброшенном доме в Красном Селе нашли тело студента. По данному факту проверку начали следователи, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительной информации, труп 17-летнего второкурсника колледжа обнаружили вечером 9 июня в трехэтажном здании на Геологической улице. С места изъята веревка. Погибший проживал неподалеку. 

Подросток на учете в полиции и у психиатра не состоял, его семья полная. Все обстоятельства устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что тело десятиклассницы нашли в Финском заливе спустя три месяца поисков. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). 

Фото: Piter.TV 

Теги: красное село, погиб подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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