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В Тайцах внезапно скончался 13-летний мальчик
Сегодня, 8:32
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В Тайцах внезапно скончался 13-летний мальчик

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На его теле нет внешних признаков насильственной смерти.

В Ленобласти полицейские и медики выясняют причину внезапной смерти подростка. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне вечером врачи скорой помощи Гатчинского района зафиксировали гибель 13-летнего мальчика в частном доме в Тайцах. На его теле нет внешних признаков насильственной смерти. 

Уточняется, что погибший нигде не учился, проживал с 36-летней матер. Труп направили в морг для выяснения причины смерти. 

Ранее мы рассказывали о том, что после гибели подростка от удара током на станции Ланская возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). От полученных травм он скончался на месте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погиб подросток, тайцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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