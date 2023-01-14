В Тайцах внезапно скончался 13-летний мальчик

На его теле нет внешних признаков насильственной смерти.

В Ленобласти полицейские и медики выясняют причину внезапной смерти подростка. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне вечером врачи скорой помощи Гатчинского района зафиксировали гибель 13-летнего мальчика в частном доме в Тайцах. На его теле нет внешних признаков насильственной смерти.

Уточняется, что погибший нигде не учился, проживал с 36-летней матер. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что после гибели подростка от удара током на станции Ланская возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). От полученных травм он скончался на месте.

Фото: Piter.TV