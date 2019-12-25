После гибели подростка от удара током на станции Ланская возбудили уголовное дело

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летнего юноши из-за поражения электрическим током на железной дороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 26 мая подросток, находясь на крыше вагона электропоезда, получил удар электрическим током на железнодорожной станции Ланская Выборгского направления. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ст. 151.2 УК РФ).

Фото: Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура