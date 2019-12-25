  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции Тайцы электропоезд наехал на молодого человека
Сегодня, 14:50
175
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На станции Тайцы электропоезд наехал на молодого человека

0 0

Пострадавший переходил пути через регулируемый пешеходный переход на "красный".

Транспортные полицейские Ленобласти проводят проверку по факту травмирования молодого человека на железнодорожной станции Тайцы. Об этом сообщили 3 декабря в УТ МВД России по СЗФО. 

Пострадавшим оказался 25-летний местный житель, который на момент приближения электропоезда переходил пути через регулируемый пешеходный переход на "красный". Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось. Парень госпитализирован в больницу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина попал под колеса тепловоза и погиб на станции Удельная. Трагедия произошла вечером 27 ноября. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: происшествия, тайцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии