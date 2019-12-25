На станции Тайцы электропоезд наехал на молодого человека

Пострадавший переходил пути через регулируемый пешеходный переход на "красный".

Транспортные полицейские Ленобласти проводят проверку по факту травмирования молодого человека на железнодорожной станции Тайцы. Об этом сообщили 3 декабря в УТ МВД России по СЗФО.

Пострадавшим оказался 25-летний местный житель, который на момент приближения электропоезда переходил пути через регулируемый пешеходный переход на "красный". Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось. Парень госпитализирован в больницу.

Фото: пресс-служба ОЖД