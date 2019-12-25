Мужчина попал под колеса тепловоза и погиб на станции Удельная

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Удельная. Трагедия произошла вечером 27 ноября, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.
На 39-летнего местного жителя наехал тепловоз. На момент приближения состава он переходил пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!
