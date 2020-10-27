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В Красноярском крае внедорожник наехал на мужчину и двух мальчиков

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Мужчина погиб на месте ДТП. Один из мальчиков в больнице.

В поселке Таёжный Богучанского района Красноярского края мужчина на внедорожнике снес 3 пешеходов.

Жуткое ДТП произошло сегодня днем около 14 часов по местному времени. 45-летний водитель на автомобиле "Киа Спортридж" на полном ходу снес  59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, а затем сбил 2 мальчиков 11 лет, которые выходили из магазина.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Один из пострадавших детей госпитализирован с травмами в больницу. Проведенное медосвидетельствование водителя показало отсутствие алкоголя в крови. 

Причины аварии устанавливаются.

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Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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