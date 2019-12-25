В ДТП пострадали водитель и 7 пассажиров.

В Красноярском крае микроавтобус с пассажирами улетел в кювет.

РИА Новости со ссылкой на МВД Красноярского края сообщает, что утром во вторник на 497-м километре автодороги Р-257 "Енисей" 31-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги. "Тойота Хайс" вылетела в кювет и перевернулась.

На момент ДТП в автобусе было 17 пассажиров. В ДТП пострадали водитель и 7 пассажиров. Все пострадавшие с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Все обстоятельства ДТП уточняются.

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Фото:ВК, ЧП Красноярск