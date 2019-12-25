Под Псковом произошел разлив 10 тонн мазута

Прокуратурой Псковской области организовано проведение проверки по сообщениям в СМИ о разливе нефтепродуктов.

В Псковской области разлилось 10 тонн мазута.

ТАСС со ссылкой на МЧС РФ по Псковской области сообщает о разливе 10 тонн мазута в поселке Середка. В пресс службе региональной прокуратуры сообщили об организации проверки с привлечением специалистов после публикаций в СМИ.

При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Прокуратура Псковской области

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