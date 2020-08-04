В Смоленске ликвидирована плантация конопли

В оранжерее в заброшенном доме выращивалось 137 кустов конопли.

Правоохранители ликвидировали плантацию конопли в Смоленске.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Смоленску в заброшенном здании обнаружили плантацию конопли. В оранжерее двое местных жителей выращивали 137 кустов конопли массой 24 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и находятся по подписке о невыезде.

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Фото и видео: МВД МЕДИА