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В Смоленске ликвидирована плантация конопли

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В оранжерее в заброшенном доме выращивалось 137 кустов конопли.

Правоохранители ликвидировали плантацию конопли в Смоленске.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Смоленску в заброшенном здании обнаружили плантацию конопли. В оранжерее двое местных жителей выращивали 137 кустов конопли массой 24 кг. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и находятся по подписке о невыезде.

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Фото и видео: МВД МЕДИА

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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