В Москве спустя 25 лет задержали убийцу 2 полицейских

В 1995 году в Москве в автомобиле ВАЗ были найдены тела 2 сотрудников полиции с огнестрельными ранениями.

В Москве задержан мужчина 1971 года рождения по подозрению в убийстве двух полицейских спустя 25 лет после преступления.

РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову сообщает, что столичные полицейские 2 августа задержали мужчину, который подозревается в убийстве 2 сотрудников МВД. В 1995 году в автомобиле ВАЗ с огнестрельными ранениями были обнаружены 2 человека, убийцу не могли найти 25 лет.

Во время допроса задержанный сообщил, что после 1995 года он находился в другой стране, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в колонии. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого.

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