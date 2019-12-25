Токио хотел применить во Второй мировой войне биологическое оружие.

ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву. "РИА Новости" опубликовало документы о Второй мировой войне, на которых зафиксированы планы Токио использовать против Советского Союза бактериологическое оружие. Сведения рассекретили представители ФСБ в рамках проекта "Без срока давности".

Напомним, что 25 августа 1945 года завершилась миссия Красной армии по освобождению Южного Сахалина от японских сил. В операции также был задействован флот. Ранее в 1931 году Япония нарушила заключенный с СССР договор о демилитаризации этой зоны по итогам Портсмутского мирного договора 1905 года. Противник возвел в регионе укрепления и направил к Маньчжурии военных.

Я не слышал, чтобы против СССР предполагалось применять микробы какого-либо особого вида. Я думаю, существовал план применять чумные микробы так же, как против Америки и Китая. Като Цунэнори, бывший сотрудник специального отряда 731-й Квантунской армии

кс-сотрудник

Эксперт объяснил, что слышал о намерении Японии использовать против Москвы бациллу антракса (сибирской язвы). Источник информации прибыл в отряд 731 в декабре 1944 года. Это подразделение занималось биологическим оружием. К моменту его приезда уже велась работа по биологической войне с Вашингтоном.

Академик из США заявил, что третью мировую войну развяжут Россия и Китай.

Фото: Pixabay.com, ФСБ России

