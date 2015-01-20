Академик из США заявил, что третью мировую войну развяжут Россия и Китай

The National Interest: в интересах РФ и КНР решить вопрос с Японией силовыми методами.

Американский академик заявил, что третью мировую войну развяжут Россия и Китай. Такое мнение высказал представитель Военно-морской Академии Джеймс Холмс. Он объяснил в издании The National Interest аргументы в пользу своей версии. По словам специалиста, сейчас Москва и Пекин пытаются отобрать у Токио отдельные территории. Он полагает, что скоро обстановка достигнет схожей с тем, что была до начала Второй мировой войны. Однако теперь на месте Польши будет Япония. Холмс уверен, что РФ и КНР начнут боевые действия против этой страны.

Аналитик подчеркнул, что вряд ли союзники смогут захватить японские территории без боя. Сейчас там располагаются американские силы, а также войска НАТО. Военные готовы дать ожесточенное сопротивление, поэтому локальные бои быстро привлекут более масштабные силы Североатлантического альянса и получат мировой масштаб.

Холмс добавляет, что Китай намеревается отобрать у Японии остров Сенкаку. В это же время Россия никак не может найти соглашение с Токио по принадлежности Курильских островов. В США считают, что в интересах обеих стран решить проблему силовыми методами.

Журналистке BBC отказали в продлении российской визы.

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